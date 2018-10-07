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الشيف هالة فهمي تستعرض تطبيقات المشاهدين على الهواء.. فيديو

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 03:23 م
صدى البلد
فاطمة رضا
استعرضت الشيف هالة فهمى خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم "الأحد"، تطبيقات المشاهدين على صفحة البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقد حضرت المشاهدات بعض الوصفات التي قامت بها الشيف هالة خلال برنامج "سفرة وطبلية"، منها تشيز كيك علم مصر، والبقسماط بالسمسم، وغيرها من الوصفات".

وأعربت الشيف هالة فهمي عن سعاتها بنجاح المتابعات في تحضير الوصفات.

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