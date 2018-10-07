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حوادث

سقوط تاجري مخدرات بكمية من الحشيش والهيروين بالسويس

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 03:30 م
صدى البلد
حسن غنيمة
نجحت أجهزة البحث الجنائى بمديرية امن السويس برئاسة اللواء محمد جاد مدير امن السويس فى ضبط بعض العناصر الإجرامية شديدة الخطورة خاصة فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة بأنواعها. 

تلقى مدير الأمن إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي بنجاح الجهود المبذولة و الحملات المستمرة لقسم مكافحة المخدرات بالمديرية والتى أسفرت عن القبض على تاجرى مخدرات بعد ورود معلومات من المصادر السرية لرئيس مكتب المخدرات بنشاط تاجرى مخدرات بحى الأربعين و فيصل على الفور قام النقيب كريم البنان بإجراء التحريات اللازمة والتي أكدت قيام المدعو "س.ا.م " بالاتجار فى المواد المخدرة متخذا من منطقة سكنه مسرحا لمزاولة نشاطه كما أضافت التحريات باعتزام المدعو " ا.ع.ع" مقيم بالاربعين بالاتجار فى مخدر الهيروين كما اكدت التحريات ان المتهم محرزا سلاحا ناريا والسابق ضبطه فى قضايا مماثلة. 

تم تشكيل فريق من قسم مباحث المخدرات بالاشتراك مع مباحث قسم الاربعين واعدت الاكمنة الثابتة والمتحركة بالمنطقة ومراقبة الكافيه الخاص بالمتهم حتى تمت مداهمة منزل المتهم الذى اعده كوكر لتوزيع المخدرات وبتفتيش المنزل عثر على عدد من لفافات متوسطة الحجم من مخدر الهيروين وزنت حوالى 30 جراما و بندقية " شوت جن " وطلقات.

كما تمكنوا من القبض على المتهم الثانى بمحل سكنه بـ فيصل و بتفتيش منزله عثر على 2 طربة من مخدر الحشيش ومبلغ مالى. 

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح وعن السلاح الناري المضبوط اقر المتهم بأنه للدفاع عن النفس لمخالطته بالاشقياء تحررت المحاضر اللازمة للمتهمان وبعرضهم على النيابة امرت بحبسهم على ذمة التحقيقات .

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