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بين الناس

مواطنة تستغيث بوزير التعليم لإنقاذ أطفال مدرسة نجيب محفوظ بفيصل

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 03:28 م
صدى البلد
كريم ناصر
أرسلت مريم محمد، أحد قراء موقع صدى البلد الاخبارى، عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، شكوى تتضرر فيها من انتشار أعمال العنف بمدرسة نجيب محفوظ بفيصل بالهرم، ما يثير الرعب في قلوب الطلاب.

وأوضحت مريم، أن إحدى المعلمات بالمدرسة قامت بالاعتداء على أطفال بالمرحلة الابتدائية بالضرب حتى أصابتهم بجروح بالغة، مضيفة أن أولياء الأمور قاموا بالعديد من الشكاوى ولكن بلا جدوى.

وطالبت وزير التربية والتعليم والجهات المسؤولة بسرعة التعامل مع المشكلة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.

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