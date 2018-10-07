مستثمرون يصفون قرار وزير النقل بزيادة رسوم الخدمات بالموانئ المصرية بـ الصاعقة ويتسبب فى هروب الشركات العالمية إلى موانئ بديلة.. و900 شركة خدمات ملاحية مهددة بالإغلاق

- لجنة النقل برجال الأعمال: قرار زيادة رسوم خدمات الموانئ مجحف

- عادل مهنا: 900 شركة خدمات ملاحية مهددة بالإغلاق نتيجة زيادة رسوم الموانئ

- مستثمرو بورسعيد: زيادة رسوم خدمات الموانئ يؤدي لهروب الخطوط الملاحية



وصف المستثمرون العاملون في قطاع النقل البحرى القرار رقم 800 لسنة 2016 الخاص بتنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى والقرار 488 الخاص برفع رسوم الخدمات في الموانئ دون طرحها للنقاش المجتمعي، بالصاعق والمجحف لما له من آثار سلبية بعزوف الخطوط الملاحية العالمية عن الموانئ المصرية والبحث عن موانئ بديلة على شواطئ البحر المتوسطة أقل رسوم من نظيرتها المصرية مطالبين بضرورة إعادة النظر فى القرار وخفض الرسوم للحفاظ على تنافسية 15 ميناء مصرية.



وأكد عادل لمعى رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين أن قرار زيادة رسوم الخدمات المقدمة فى الموانئ خاطئ، وتم دون الرجوع لمجتمع الأعمال ودراسة تأثيره على حركة التجارة والاستثمار، لافتا إلى أن الرسوم أصبحت مرتفعة مقارنة بجميع موانئ البحر المتوسط، ما يدفع المزيد من خطوط الملاحة إلى الهروب.



وأضاف لمعى، فى تصريحات لـ" صدى البلد " أن القرار يؤدي إلى خفض عدد الحاويات المتداولة فى ميناء شرق بورسعيد على سبيل المثال لتصبح 1.4 مليون حاوية خلال العام الجارى مقارنة بنحو 2.7 مليون حاوية حاليا، لافتا إلى أن ذلك يفتح الباب أمام زيادة فرص الترانزيت ميناء "بيرية " اليوناني.



وطالب رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين ضرورة إعادة النظر فى زيادة الرسوم الخدمات والأنشطة المقدمة بالموانئ، مشيرا إلى أن هذه الرسوم أثرت سلبا على حركة الترانزيت وتنافسية الموانئ المصرية.



وأوضح لمعي أن جميع خطوط الملاحة البحرية العالمية العاملة في مصر تدرس عددا من البدائل بسبب زيادة التكاليف حاليا، حيث إن شركات الملاحة اعتبرت قرارات وزير النقل" مجحفة " وتؤدى إلى عدم قدرتها على المنافسة.



من جانبه قال فؤاد ثابت، رئيس جمعية مستثمري بورسعيد، إن قرار زيادة رسوم خدمات الموانئ سلبى وغير مدروس، ويعرقل الاستثمار فى النقل البحري خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لارتفاع الرسوم بنسبة تجاوزت 100%.



وأضاف ثابت لـ" صدى البلد" أن زيادة تلك الرسوم سيؤدي إلى ارتفاع سعر المنتج النهائى على المستهلك، خاصة مع زيادة تكلفة التخزين، والشحن، والتفريغ، وباقي الخدمات داخل الموانئ، موضحًا ان غرف الملاحة تقدمت بمذكرة لوزير النقل اعتراضا على القرار.



وأوضح أن هناك عدد خطوط الملاحة العالمية التي تتعامل مع الموانئ المصرية تصل لـ 25 خطا، وتستقبل سنويا نحو 149.5 مليون طن من البضائع، منها 97.5 مليون طن واردات، مقابل صادرات تصل إلى 52 مليون طن.



ووصف ثابت زيادة رسوم خدمات النقل البحري بأنها "صاعقة"، أدت إلى خروج التحالف الصينى ومن المنتظر خروج باقى التحالفات أيضا ، نظرا لارتفاع التكلفة.



وطالب ثابت بضرورة إعادة النظر فى القرار الذى يدفع الخطوط الملاحية الى البحث عن موانئ قريبة وبديلة على البحر المتوسط، بعد اتجاه عدد من الخطوط الملاحية لميناء "بيريه" اليوناني ليصبح مركزًا للترانزيت.



وحول عدد الموانئ التجارية فى مصر، أوضح ثابت أنها نحو 15 ميناء، وتحول الخطوط الملاحية عنها سوف يتسبب فى خسائر فادحة للاقتصاد القومي.



أكد عادل مهنا، رئيس لجنة النقل بجمعية شباب الأعمال أن قرار وزير النقل هشام عرفات، بزيادة رسوم الخدمات والأنشطة الخاصة بالموانئ المصرية تؤدي إلى غلق الشركات المصرية العاملة فى مجال الخدمات الملاحية، ويصل عددها إلى نحو 900 شركة في مجال التخزين والتوريد اللوجستيات بالموانئ.



أضاف "مهنا" فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن القرار أدى إلى مضاعفة رسوم تداول الحاويات من 2.5 دولار الى 10 دولارات، وهي زيادة كبيرة تقوض المزايا التنافسية للموانئ المصرية، موضحًا أن هذه القرارات تتعارض مع خطة الحكومة لتدشين أكبر منطقة لوجستية بالعالم في تجارة الترانزيت وتداول الحاويات في المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس.



أشار إلى أن القرار أدى إلى انسحاب تحالف " اوشن اليانز" الصيني الذي تتزعمه شركة "كوسكو شينج" بجانب ارتفاع أسعار الرسوم، مؤكدًا أن عدم مواجهة مصر لهذه المشكلة سيؤدي الى فوز اليونان لتصبح الاولى في صناعة تجارة الترانزيت بميناء "بيرية".



وقال: إن سعر رسوم الخدمات لدخول سفن الحاويات في ميناء "بيريه" اليوناني إلى 35 ألف دولار، بينما تصل إلى نحو 120 ألف دولار في ميناء شرق بورسعيد، وهو ما يعد أمرًا كارثيًا الموانئ المصرية.