بعد فوز الزمالك بالسوبر.. فهد العتيبي: سجل يا تاريخ

هنأ المعلق الرياضى فهد العتيبي، نادى الزمالك بعد الفوزه بمباراة السوبر التى جمعته مع الهلال السعودي.



وغرد "العتيبي" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر، "دي أول مره أعلق فيها ماتش للزمالك وجاب بطولة، سجل يا تاريخ..مبروووووك يازمالك"



وفاز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بلقب السوبر المصري السعودي على حساب فريق الهلال السعودي، وذلك بعدما فاز في المباراة بهدفين مقابل هدف.

