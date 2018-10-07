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أخبار العالم

الرئيس السوداني يتلقى دعوة للمشاركة في القمة العربية الاقتصادية ببيروت

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 03:41 م
صدى البلد
أ ش أ
تلقى الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الأحد، دعوة رسمية من الرئيس اللبناني ميشال عون، للمشاركة في أعمال القمة العربية الاقتصادية التنموية التي ستعقد في بيروت يومي 19، 20 من يناير المقبل.

وأكد وزير الدولة المبعوث الشخصي للرئيس اللبناني، نقولا تويني في تصريح صحفي عقب تسليمه الرئيس السوداني دعوة المشاركة ببيت الضيافة بالخرطوم- أن زيارة البشير للبنان سيكون لها أثر كبير في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح تويني، أن لقاءه بالرئيس البشير تناول مجمل الأوضاع في لبنان، وتاريخ العلاقات اللبنانية السودانية، والأوضاع في المنطقة العربية، والمصير العربي المشترك، والأمن الغذائي العربي.

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