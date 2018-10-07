وزير الشباب والرياضة في زيارة مفاجئة لمركز شباب قولنجيل ونادى الشال بالدقهلية

في إطار زيارته الميدانية التي يقوم بها اليوم لمراكز الشباب والأندية الرياضية بمحافظة الدقهلية، قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بزيارة مفاجئة لمركز شباب قولنجيل، ونادى الشال والمنشية الرياضي.



تعرف الوزير خلال الزيارة على طبيعة العمل داخل تلك المنشآت، وأبرز ما تقدمه من أنشطة، وما تحتاجه من أعمال تطوير، فضلا عن معاينة منشآتها على أرض الواقع.



وشدد صبحي على مدير مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بالقيام بالتفتيش الدوري على مراكز الشباب والأندية داخل المحافظة وإعداد تقرير يشمل كل المخالفات وإرساله للوزارة لاتخاذ القرارات تجاهها، وذلك في إطار المتابعة والرقابة على أداء مراكز الشباب.



وكان وزير الشباب والرياضة قد بدأ زيارته لمحافظة الدقهلية ، اليوم الأحد، بزيارة جامعة المنصورة والمشاركة فى مناقشة رسالة ماجستير بكلية الطب بالجامعة بعنوان "محددات إصابات الملاعب بين منتخبات كرة اليد فى مصر"، بالإضافة إلى إطلاق إشارة بدء ماراثون رياضي من أمام محافظة الدقهلية، ولقاء مع شباب المحافظة ، وزيارة استاد المنصورة ومركز المدينة بالاستاد، والصالة المغطاة.



رافق الوزير اللواء كمال شاروبيم محافظ الدقهلية وبصحبة عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وعدد من قيادات الوزارة منهم الدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، ورمزى هندى رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية ، ومصطفى منصور رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، والدكتور عادل رضوان رئيس الإدارة المركزية للاستثمار الرياضي.