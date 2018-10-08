برلماني يتقدم بتعديل حول قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أنه سيتقدم بتعديل على المادة الأولى فى الفقرة القانون من القانون رقم 174 لعام 2018 الخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، حيث تنص المادة الحالية في القانون على أنه يتجاوز عن مقابل التأخير الذى لم يسدده الممول إذا كان قد قام بسداد كامل أصل الضريبة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.



وأشار حنفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن التعديل الذى تقدم به ينص على أنه يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية الذى لم يسدده الممول إذا كان قد قام بسداد كامل أصل الضريبة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.



وأكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان ان الهدف من تعديل القانون هو أن الذى يسدد أصل الضريبة القيمة المضافة كاملة قبل تاريخ العمل بالقانون تدفع ضريبة اضافية كاملة ، أما إذا سددها بعد القانون يدفع 90 % من الضريبة الإضافية ، وفى هذه الحالة يتساوى الممول فى ضريبة المبيعات وضريبة الدخل.

