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فن

مليون مشاهدة خلال يوم لأغنية محمد رمضان جيشنا صعب

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 05:22 م
صدى البلد
منار نور
احتفل الفنان محمد رمضان، بوصول أغنيته الجديدة «جيشنا صعب» إلى مليون مشاهدة فى اليوم الأول من عرضها على قناته الرسمية بموقع «يوتيوب»، والتى طرحها احتفالًا بالذكرى الـ45 لاحتفالات أكتوبر المجيدة مهنئًا الجيش والشعب المصري.

وكان رمضان طرح الأغنية أمس السبت، بمناسبة الذكرى الـ45 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ويظهر في «فيديو كليب» الأغنية مجموعة لقطات لمحمد رمضان أثناء فترة تدريباته بالجيش المصري، كما يشاركه في الفيديو الطفل «حمزة» نجل الشهيد العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة والذي استشهد في سيناء بحادث كمين البرث في يوليو 2017.

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