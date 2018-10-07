ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

وعاشروهن بالمعروف: تسرع الزوجين في قرار الطلاق يسعد الشيطان.. فيديو

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 05:17 م
صدى البلد
محمد شحتة
أطلق المركز الإعلامى للأزهر الشريف، اليوم الأحد، رسالة جديدة ضمن حملة "وعاشروهن بالمعروف"، للتوعية بخطورة زيادة معدلات الطلاق، وتوضيح الأسس السليمة لبناء أسرة سعيدة ومستقرة.

وتناولت الرسالة الجديدة مشكلة «التساهل في الطلاق»، باعتبارها أحد الأسباب التي تهدد الحياة الزوجية واستقرار الأسرة، ودعت الحملة الزوجين إلى ضرورة التفاهم والحوار حال الخلاف، وتجنب اعتبار الطلاق أول الحلول، وأن يتمسك الزوجان برباط الأسرة والحفاظ عليها من التشتت.

وأوضحت الحملة في رسالتها الجديدة ان الله -عزوجل- لم يشرع الطلاق حتى يتساهل الرجال فيه، كما حذرت الحملة الزوجة من طلب الطلاق من غير سبب وجيه وقوي، لكون ذلك من أكثر الأمور التي تسعد الشيطان وأعوانه.

وتتضمن حملة "وعاشروهن بالمعروف" مجموعة من الفيديوهات القصيرة، التي يتناول كل منها أحد أسباب الطلاق، مع توعية الزوجين بكيفية التعامل معه، ويتم نشر تلك الفيديوهات عبر صفحات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.

يأتي إطلاق تلك الحملة في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لكل أبناء الأزهر، بمختلف تخصصاتهم، للبحث عن حلول ناجحة وواقعية للمشكلات المجتمعية، خاصة القضايا الملحة.

ترشيحاتنا

مفاجأة.. رئيس الشرطة الدولية "الانتربول" متهم بالفساد

جوارديولا يهاجم محمد صلاح قبل مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي

رسميا.. محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام مانشستر سيتي اليوم

بث مباشر .. مواجهة ليفربول محمد صلاح والمان سيتى فى قمة الدورى الإنجليزى

كهربا يعلق على فوز الزمالك بلقب السوبر المصري السعودي

صحيفة إسرائيلية: مساعدات قطر لحماس تشعل غضب أبومازن

مفتي الجمهورية ناعيا وزير العدل الأسبق: قدم خدمات جليلة للوطن

أدوية منتهية الصلاحية للبيع بسوق الجمعة.. فيديو

اصطدام سفينة تونسية بناقلة حاويات قبالة سواحل فرنسا

وكيل أعمال زيدان يفجر مفاجأة بشأن تدريب مانشستر يونايتد

رئيس البريد لصدى البلد: إتاحة التحويلات المالية مع البنوك عبر جميع المكاتب بالمحافظات

على مدار 26 عامًا.. هكذا تغيرت ملامح نوال الزغبي بسبب عمليات التجميل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصر جمال عبد الناصر مركز إبداع ثقافي في الصعيد.. صور

شاهد.. ذكريات جيل التسعينيات عبر السوشيال ميديا

إيناس عبدالدايم تفتتح قصر ثقافة جمال عبدالناصر بمسقط رأسه.. فيديو وصور

القمامة خطر يهدد أهالي الشارع الجديد بشبرا الخيمة.. فيديو وصور

على مدار 26 عامًا.. هكذا تغيرت ملامح نوال الزغبي بسبب عمليات التجميل

فيديو

بوردو يهزم نانت بثلاثية فى الدورى الفرنسي .. فيديو
تعرف على أهداف مبادرة اتكلم مصري لأبناء المهجر.. فيديو
أحمد جمال يوضح كيفية اختياره لأدوارة الفنية.. فيديو
نصائح مهمة للطلبة والطالبات لاستخدام العدسات اللاصقة
من باب التغيير.. طريقة عمل سوشى أطفال بمذاق رائع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد الحرائق ؟

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد الحرائق ؟