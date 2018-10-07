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تعرف على تفاصيل عدد أكتوبر من مجلة البيت تحت عنوان سحر المتناقضات

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 06:54 م
صدى البلد
سارة يسن
أطلقت مجلة البيت " المجلة العربية الأولى للديكور والعمارة والفنون "، عددها الجديد لشهر أكتوبر الجاري تحت عنوان سحر المتناقضات .

في افتتاحية العدد تطالعك الجميلة سوسن عز العرب رئيس تحرير المجلة بمقال بديع كالعادة تتنقل فيه بسلاسة من تناول حادثة شخصية تعرضت لها إلى إسقاط على وضع ومشهد عام .

وتحت عنوان حوار الألم والأمل كتبت عز العرب تقول :" ما يقع إلا الشاطر " جملة ترددت بكثافة على مسامعي خلال الشهر الماضي بعد كسر أصابني في القدم بينما كنت أزور بيروت للمرة الأولى ".

واستطرت :" رجعت يا شاطر بكسر آه إنما مكسور لأ .. الحمد لله " ، ثم انتقلت عز العرب للحديث عن أن الفرصة سنحت لها عقب هذه الإصابة بالتأمل في أحوال الناس واهتماماتهم ، ولفت اهتمامها في تلك الأحداث صوت يظهر تعليقا على كافة الأحداث سواء عودة المدارس أو مهرجان الجونة أو اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وهذا الصوت يسعى لتصيد الأخطاء وانتظار أي خطأ في حركة أو مظهر أو كلمة .

ثم تضيف قائلة : " أجمل ما لاحظت في المشهد هو روح المقاومة فسواء كان الشاطر وزيرا تحاربه الخلايا النائمة داخل وزارته أو ممثلة يصيبها سيل الهجوم على الفاضية والمليانة أو إعلاميا هاجت عليه الدنيا بسبب أو بدون .. كل منهم يتعلم مما يصيبه فنون مقاومة الهدم ففي الألم مفعول منشط على عكس ما قد نظن".

من جهة أخرى تضمن العدد آخر اخبار الديكور والعمارة والفن التشكيلي والأحداث الثقافية ، بالإضافة إلى تغطية متميزة لمعرض " بيروت آرت فير " ، كما واصلت المجلة مبادرتها الخاصة بإعادة إحياء القاهرة ، حيث رصدت من خلال عدة مشاهد من القاهرة الخديوية والجيزة في مغامرة وسط الحيوانات المحنطة في أعرق المتاحف الحيوانية في الشرق الأوسط الذي تحتضنه حديقة الحيوان منذ عام 1906.

واستعرض العدد أيضا بعض البيوت من لندن والقاهرة ، بالإضافة لتقديمه حلولا خارجة عن المألوف للفصل بين مساحات متصلة وإعادة استخدامها بأكثر من هدف بجانب مقال للكاتب يسري الفخراني .

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