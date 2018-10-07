مدرب الباطن يمنح لاعبيه راحة 3 أيام عقب الفوز على أحد

كشفت الفحوصات الطبية، التي خضع لها البرازيلي لوكاس تاجليا، مدافع فريق الباطن الأول لكرة القدم، عن تعرضه لشق بسيط في الأنف، فيما ينتظر عودة سلطان مسرحي المدافع الآخر من الإجازة التي يتمتع بها في الدمام لإجراء فحوصات على موضع الإصابة التي تعرض لها في منطقة الصفاق.



ومن جانب آخر، منح البلجيكي فركاوترون مدرب الفريق الأول لكرة القدم لاعبيه راحة لمدة ثلاثة أيام عقب الفوز على أُحد أمس الأول على أن يعاودوا تدريباتهم الثلاثاء المقبل.



وكانت إدارة الباطن ضاعفت مكافأة الفوز على فريق أحد بواقع عشرة آلاف ريال لكل لاعب.