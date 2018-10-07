قبل ما تأكل البرتقال الأخضر.. اعرف تأثيره على الجسم

ينتشر الآن فى الأسواق نوع من البرتقال غير المكتمل النضج لونه أخضر ويتسم هذا النوع من البرتقال بمذاقه اللاذع بعض الشيء "الحادق" وهناك من يحب تناوله.. فما تأثيره على الجسم؟.





قال الدكتور سعيد متولى، استشارى التغذية العلاجية، إن البرتقال معروف بغناه بفوائد كثيرة للجسم منها قدرته على تقوية الجسم وحمايته من أمراض الشتاء هذا فى حال تناوله فى صورته التقليدية بعد اكتمال النضج لكن البرتقال الأخضر له تأثير مختلف على الجسم.





وأضاف "سعيد"، أن تناول البرتقال الأخضر له أضرار كثيرة على الجسم نظرا لأنه لم يمر بجميع مراحل النضج وبالتالى لم يكتمل تكوين بعض المواد الداخلية فنجد أن نسبة الأملاح القاعدية والأحماض كبيرة جدا داخل الثمرة وان باقى المواد الأخرى تكن بنسب ضئيلة مما يضر بصحة الجهاز الهضمى ويسبب الكثير من المتاعب.



