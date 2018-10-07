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أخبار البلد

السفير المصري بالنمسا يشارك في احتفالات أكتوبر

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 05:13 م
السفير عمر عامر
السفير عمر عامر
سعيد العربي

شارك السفير عمر عامر سفير جمهورية مصر العربية لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في الحفل الذي أقامه أمس السبت النادي المصري بفيينا وذلك احتفالا بالذكرى الخامسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

أحيى الحفل المطرب المصري المقيم بالنمسا محمد علي وشاركه المطرب ماجد فهمي، حيث حرص المطربان على الشدو بالأغاني الوطنية وامتعا الحضور بالعديد من الأغنيات التي شدى بها نجوم الزمن الجميل: المطرب عبد الحليم حافظ والمطربة شادية وغيرهما.

وحرص العديد من أبناء الجالية المصرية في فيينا على المشاركة في هذا الحفل الغنائي لأهمية المناسبة ولمكانة النادي المصري، حيث كان من بين الحضور عبد الرحمن مهران راعي الأنشطة الرياضية المصرية بفيينا، وعلاء غالي مسؤول النشاط الرياضي بفيينا.
السفير المصري بالنمسا يشارك في احتفالات أكتوبر
السفير المصري بالنمسا يشارك في احتفالات أكتوبر

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