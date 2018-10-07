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أخبار البلد

حيدر نوري: 70% مشاركة مصرية في معرض بغداد الدولي

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 05:02 م
العلاقات المصرية
العلاقات المصرية العراقية
ميس رضا
كشف حيدر نوري الملحق التجاري العراقي، عن انعقاد مؤتمر بغداد الدولى نوفمبر المقبل، لافتًا إلى أن نسبة مشاركة الشركات المصرية تصل إلى نحو 70% .

أوضح "نوري"، فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أن أبرز هذه المشاركات تمثلها هيئة المعارض المصرية ، مؤكدًا أن المعرض المرتقب انعقاده يمثل الأعلى مشاركة من جانب مصر .

وأكد، أن السلع المصرية تحظى بإقبال كبير داخل السوق العراقى وتلقى رواجًا كبيرًا عن غيرها من سلع الدول الأخري ، موضحًا أن هذه المعارض فتحت الباب أمام شراكات وبروتوكولات بين الشركات المشاركة وانعكس ذلك فى زيادة فى حجم التبادل التجارى والذى ارتفع من عام 2016 من 80 مليون دولار إلى مليار و200 مليون فى عام 2017. 

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