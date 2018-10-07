ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

السياحة تعلن تفاصيل تحالف الترويج للمقصد المصري..غدا

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 06:28 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
تعلن وزارة السياحة غدا الاثنين عن تفاصيل التحالف المصري - الدولي الذي يضم مجموعة شركات ذات خبرة وتجارب ناجحة في الترويج لدول سياحية كبرى، ليتولى هذا التحالف ملف الترويج لمصر في الخارج، وذلك فى مؤتمر صحفى بأحد فنادق القاهرة.

وأشارت الوزارة إلى أنه عن طريق هذا التحالف ستكون آليات الترويج والتسويق أكثر مرونة، وسيتم الاستعانة بتقنيات حديثة وأساليب مبتكرة تساهم في تحقيق متطلبات كل سوق سياحية على حدة، مما يجعل الحملات الترويجية أكثر فاعلية في الأسواق المستهدفة، ويساهم في فتح أسواق جديدة.

وأوضحت أن الجانب الدولي في هذا التحالف سيمثله شبكة تواصل الشرق الأوسط MCN وهي من أذرع المجموعة العالمية (The Interpublic Group Of Companies Inc. IPG) المتخصصة في مجال الدعاية والإعلان والإعلام والعلاقات العامة وإدارة الأزمات، والتي نفذت العديد من الحملات الترويجية الناجحة لأكبر العلامات التجارية حول العالم، كما أن لها باعا طويلا ونجاحات عديدة في التسويق السياحي لكثير من الدول والأسواق التي عملت فيها مثل المغرب وإسبانيا واليونان وتايلاند والمكسيك، وتعد شبكة MCN الأكثر انتشارا بتواجدها في أكثر من 120 دولة.

أما الجانب المصري في التحالف فستمثله شركة سينرجي، من خلال الشراكة التي تمت بينها وبين شبكة MCN.

جدير بالذكر أن هذا التحالف، والذي سيتم إدارته من مصر، سيكون له أذرع ترويجية في جميع الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، بالإضافة إلى الأسواق الجديدة والواعدة لزيادة الحركة الوافدة منها، وسيتم الإعلان عن تفاصيل التحالف وعن بعض ملامح خطة الوزارة الترويجية خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد يوم ٨ أكتوبر ٢٠١٨، ويدعى إليه وسائل الإعلام المحلية والدولية.

ترشيحاتنا

5 أسباب تؤكد قدرة محمد صلاح علي استعادة الإبداع مع ليفربول

نجل جمال خاشقجي يفجر مفاجأة عن خطيبته التركية

تعليق مؤثر لمدرب منتخب مصر السابق على فوز الزمالك بالسوبر السعودي

تفاصيل مثيرة حول نجاة المصري الوحيد ليلة غرق تيتانيك .. صور

ضباط وأفراد شرطة بـ 4 محافظات يتكفلون بسداد مصروفات طلبة المدارس.. فيديو

ليفربول ومانشستر سيتي .. إعصار هجومي للريدز وصلاح يهدر هدفين بعد 20 دقيقة

نجل جمال خاشقجي يكشف تفاصيل آخر اتصال مع والده قبل اختفائه في تركيا

الداخلية تضبط عصابة الاستيلاء على بطاقات ائتمان الأجانب.. فيديو

رسالة إلى النجم محمد صلاح من زوجة الفنان يوسف الشريف

تطورات جديدة في أزمة خصم 6 نقاط من الزمالك

الصيادلة: بيع الأدوية بالأسواق جريمة مكتملة الأركان.. ومصدرها القمامة

في ذكرى ميلادها.. تعرف على عدد زيجات نعيمة عاكف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس حي شرق مدينة نصر: انتهينا من تجميل شارع الأسواق الحرة.. صور

وزير الرياضة ومحافظ الدقهلية يضعان حجر أساس مجمع ملاعب بنادي الحوار

الداخلية تنظم زيارات للأطفال بلامأوى لعدد من الجهات الشرطية

قصر جمال عبد الناصر مركز إبداع ثقافي في الصعيد.. صور

شاهد.. ذكريات جيل التسعينيات عبر السوشيال ميديا

فيديو

ضباط وأفراد شرطة بـ 4 محافظات يتكفلون بسداد مصروفات طلبة المدارس.. فيديو
لحظة استخراج جثة ضحية عصابة سرقة التوك توك بالشرقية.. فيديو وصور
خبير دولي: ارتياح أمريكي تجاه اتفاقية نزع النووي من كوريا الشمالية.. فيديو
الصحة تعلن عن رقم الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة ..فيديو
الداخلية تضبط عصابة الاستيلاء على بطاقات ائتمان الأجانب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد الحرائق ؟

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد الحرائق ؟