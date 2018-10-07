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صرف تعويضات للأسر المتضررة من حريق الراشدة بالوادي الجديد

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 05:02 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تتحرك لصرف تعويضات للأسر المتضررة من حريق الراشدة بالوادي الجديد، بالتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والهيئات، وقد تلقت حصر مبدئ من وزارة الزراعة عن مساحات الأراضي وعدد شجر النخيل التي استطاع الحريق إتلافها.

وأوضح العقبي خلال مداخلة هاتفية على فضائية أكسترا نيوز، أنهم تلقوا تقريرا من الطب البيطري حول خسائر الماشية الناجمة عن الحريق، وزار مجموعة من مندوبي وزارة التضامن الاجتماعي منازل الأهالي والأسرة المتضررة في الوادي الجديد، وبناء على ذلك تم التدخل بصرف التعويضات والتي سوف تتم خلال الساعات القادمة بعد الانتهاء من الأبحاث والعمل الميداني الذي يقوم به الأخصائيين الاجتماعيين مع الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأشار المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، إلي أن الدكتورة غادة والي وزبرة التضامن الاجتماعي وجهت رصد 2 مليون جنيه للأهالي والأسر المتضررة بناء على تقارير الوزارات المختلفة عن الخسائر الناجمة عن الحادث.

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