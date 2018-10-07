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أخبار العالم

مقتل 12 من الشرطة الأفغانية في هجومين لطالبان شمال غرب أفغانستان

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 05:24 م
صدى البلد
أ ش أ
قتل 12 فردا من قوات الشرطة الأفغانية في اشتباكات مع مسلحي طالبان إثر هجومين للمسلحين في إقليمي فارياب ونيمروز شمال غرب أفغانستان، أسفرت كذلك عن مقتل 3 من مسلحي الحركة بالإضافة إلى امرأة.
ونقلت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية عن مسئول في مجلس إقليم فارياب قوله اليوم الأحد، إن المسلحين هاجموا نقطة تفتيش أمنية في مديرية بشتنكوت في وقت متأخر من ليل أمس، ما أدى إلى مقتل 10 من رجال الشرطة وإصابة 4 آخرين خلال اشتباكات استمرت طيلة الليل.
فيما قال المتحدث باسم الشرطة والي أحمد بإقليم نيمروز، إن 3 من مسلحي حركة طالبان و2 من رجال الشرطة قتلوا في تبادل لإطلاق النار اندلع إثر شن مسلحين من الحركة هجوما بالأسلحة الحديثة من عدة جهات محاولين الاستيلاء على نقطة تفتيش أمنية في مديرية خاشرود.
وأشار إلى أن رجال الأمن قابلوا الهجوم بمقاومة عنيفة، وأجبروا المسلحين على التراجع والانسحاب من المنطقة بعد وصول المزيد من القوات.
ولم تعلق حركة طالبان على تلك الاشتباكات حتى الآن.

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