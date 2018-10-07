ليفربول ضد مانشستر سيتي.. هل يرد صلاح على هجوم جوارديولا ويرسخ عقدة السماوي

على بعد ساعات من الآن ينزل محمد صلاح إلى أرض ملعب الأنفيلد بذكريات التألق أمام مانشستر سيتي الذي اعتاد الفرعون المصري على دك حصونه مرارًا وتكرارًا وأذاقه مرارة الخروج من دوري أبطال أوروبا التي كان يطمح جوارديولا في نيل لقبها مع الفريق الأزرق السماوي.





جوارديولا وصلاح





لطالما سخر المدرب الإسباني من المقارنات التي تجمع صلاح ولاعبي أوروبا، معتبرا أن صلاح لا يرقى لتلك المقارنات، لكن صلاح دائمًا كان يرد في الملعب ليلقن مدرب السيتزن دروسًا أقسى مما يتوقعها.