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أصل الحكاية

ليفربول ضد مانشستر سيتي.. هل يرد صلاح على هجوم جوارديولا ويرسخ عقدة السماوي

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 05:10 م
محمد صلاح وجوارديولا
محمد صلاح وجوارديولا
أحمد سالم
على بعد ساعات من الآن ينزل محمد صلاح إلى أرض ملعب الأنفيلد بذكريات التألق أمام مانشستر سيتي الذي اعتاد الفرعون المصري على دك حصونه مرارًا وتكرارًا وأذاقه مرارة الخروج من دوري أبطال أوروبا التي كان يطمح جوارديولا في نيل لقبها مع الفريق الأزرق السماوي.

جوارديولا وصلاح 

لطالما سخر المدرب الإسباني من المقارنات التي تجمع صلاح ولاعبي أوروبا، معتبرا أن صلاح لا يرقى لتلك المقارنات، لكن صلاح دائمًا كان يرد في الملعب ليلقن مدرب السيتزن دروسًا أقسى مما يتوقعها.

ليفربول ضد مانشستر
الـ بيب لم يفوت الفرصة هذه المرة حين سئل عن صلاح، فقال الإسباني إن محمد صلاح نجم ليفربول، يجب أن يستعيد مستوى الموسم الماضي، ويستمر عليه لـ8 أو 9 سنوات مقبلة، كي تتم مقارنته بهداف السيتزنز، سيرجيو أجويرو.

وأضاف في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" قبل مواجهة ليفربول والسيتي: "صلاح ما زال أصغر سنًا، وعامه الأول في إنجلترا كان في تشيلسي، لذا مازلنا سنراه في المستقبل".

لماذا يجب أن يفعلها صلاح؟

تصريحات جوارديولا كانت دائمًا سببًا في تألق صلاح، وإعطائه جرعة إضافية من الحماسة لإثبات ذاته أمام مدرب يصنف من الثلاثة الأفضل عالميًا.

ليفربول ضد مانشستر
كما أن محمد صلاح لم يعانده الحظ ولم تخنه الظروف في تلك المواقف، دائما كان عند حسن ظن الجماهير التي توسمت فيه الكثير، باستثناء تلك الفترة العصيبة التي يمر بها.

عقدة السيتي من صلاح

لعب محمد صلاح أولى مبارياته أمام السيتي في 14 يناير الماضي، وفاز ليفربول بنتيجة 4 / 3 سجل منها محمد صلاح هدفا ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز

التألق الثاني لصلاح أمام السيتيزن كان في 4 إبريل ضمن منافسات دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا وفاز الريدز بثلاثية سجل منها محمد صلاح هدفا.
ليفربول ضد مانشستر
في ملعب الاتحاد كانت مباراة العودة أمام مانشستر سيتي والتي سجل فيها محمد صلاح هدفا آخر ليطيح بآمال جوارديولا وفريقه من المسابقة.

تأصلت العقدة لدى مانشستر سيتي عندما تمكن ليفربول من الفوز على مانشستر سيتى بنتيجة 2 – 1، فى يوليو الماضى بالولايات المتحدة الأمريكية ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال، ونجح محمد صلاح فى تسجيل الهدف الأول.

طريق العودة 

السيتي دائما فأل خير على صلاح، والفرصة مواتية لاستعادة بريقه ونسيان فترة من الزمان تدهورت فيها مستويات اللاعب الذي حل وصيفا لصاحب الكرة الذهبية في موسم استثنائي.

ليفربول ضد مانشستر
عودة صلاح القوية كانت متوقعة أمام نابولي في إيطاليا، غير أن المصري ظهر باهتا أكثر من اللزوم غير مقنع بالمرة، ما تسبب في غضبة جماهير الريدز منه.

أن يعود صلاح في تلك المباراة، قد تصبح بادرة خير للفريق الذي حقق تعادلا وحيدا وهزيمتين في آخر 3 مباريات لعبها، بعد انطلاقة قوية مع بداية الموسم.

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