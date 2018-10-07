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رياضة

إقبال كبير على مسابقة الشعار والعلامة التجارية لبطولة العالم لليد 2021

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 06:40 م
هشام نصر
هشام نصر
عمرو الحلوانى
شهدت الأيام الماضية إقبالا كبيرا على المسابقة، التي أعلن عنها الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر لتصميم الشعار والعلامة التجارية لبطولة العالم لكرة اليد للرجال، التي تستضيفها مصر يناير 2021.

وفور إعلان الاتحاد عن المسابقة مطلع أكتوبر الجاري، بادر الآلاف من الشباب والشركات بالتواصل مع اتحاد اليد للتقديم في المسابقة التي تستمر حتى 15 من الشهر الجاري.

وحدد اتحاد اليد الشروط اللازمة لقبول الأعمال المتقدمة للمسابقة، وهي: أولا: أن يعبر الشعار عن الثقافة والهوية المصرية من خلال مفردات لعبة كرة اليد، وأن يعكس روح الرياضة المصرية بطريقة عصرية وحديثة، ثانيا: أن تكون عناصر الشعار واضحة ومحددة لا تتأثر بالتصغير والتكبير، ثالثا: أن يكون الشعار مصمما بحيث أن يكون ملحقا بهوية بصرية متكاملة من خلال تطبيقات مختلفة مناسبة للحدث، رابعا: أن يتم إرسال الشعار على ملف PDF و AI مفتوح وإرسال Power point presentation بالعمل ككل وشرح الفكرة وتطبيقاتها، ويمكن إرسالها أيضا بملف PDF على البريد الإلكتروني: [email protected]
خامسا: آخر موعد لاستلام المشاركات هو يوم الاثنين 15 أكتوبر 2018، سادسا: ترسل المشاركات على البريد الالكتروني السابق ذكره بعنوان : "مسابقة تصميم شعار وعلامة تجارية بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.

وعقب إعلان نتائج المسابقة النهائية سيصبح اتحاد اليد صاحب الملكية للتصميم الفائز، ولا يحق للمصمم استخدامه أو الاستفادة منه بأي شكل من الأشكال.

ويحصل الفائز بالمركز الأول على مكافأة مالية قدرها 30 ألف جنيه مصري، والثاني على درع الاتحاد المصري لكرة اليد، والثالث على شهادة تقدير من الاتحاد.

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