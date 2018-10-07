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رياضة

بوردو يهزم نانت بثلاثية فى الدورى الفرنسي .. فيديو

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 05:17 م
مباراة بوردو ونانت
مباراة بوردو ونانت
يسري غازي
تغلب فريق بوردو على نظيره نانت بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد دي بوردو فى إطار الجولة التاسعة بالدورى الفرنسي.

أحرز ثلاثية بوردو يان كرامو فى الدقيقة الخامسة وفى الدقيقة السابعة سجل فرنسوا كامانو ثانى الأهداف وأضاف نفس اللاعب الهدف الثالث من ركلة جزاء فى الدقيقة 42.

ومنح فرونسوا ليتيزكي حكم اللقاء البطاقة الصفراء للاعب فريق نانت مات مايزجا كما حصل سامويل كالو لاعب بوردو على إنذار بعد ارتكابه خطأ ضد المنافس.

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