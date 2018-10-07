مايسة عطوة تضع حلولا عملية لتوظيف نسبة ذوي الإعاقة ضمن مبادرة الرئيس

استجابة لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 بأنه عام ذوى الاعاقة، تقدمت النائبة ماسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، باقتراح برغبة بخصوص ملتقى توظيف ذوى الإعاقة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والقطاع الخاص ومؤسسات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالأمر والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة واتحاد نقابات عمال مصر والنقابة العامة للخدمات الإدارية، لعمل اكبر ملتقى توظيف لذوى الإعاقة، على أن يقام بصفة شهرية.



وصرحت وكيل لجنة القوى العاملة، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن أن عام 2018 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من منطلق حرص قيادة الدولة على اهتمامها ورعايتها لهذه الفئة، وبداية لتفعيل القوانين الخاصة بهم وتطويرها وأن مجلس النواب وافق على قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل نهائى، والذين يصل عددهم لأكثر من 15 مليون معاق.



وأشارت إلى أن نص القانون على العديد من المزايا الجديدة التى تمنح لهم منها انه ولأول مرة ضم القانون "الأقزام"، كما تضمن القانون إصدار بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة تجدد كل سبع سنوات وان ألزم القانون وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بمحو أمية من فاتهم سن التعليم، ونص القانون على الإعفاء الضريبى والجمركى لسيارات ذوى الإعاقة وتكون من حق كل معاق أيًا كان نوع إعاقته .



وأضافت أن نص القانون أيضا على تمثيلهم بنسبة 5% بشركات القطاع عام والقطاع الخاص وقطاع الأعمال، والإلزام بتهيئة كافة المنشآت بالدولة للمعاقين، وخفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة.



وأوضحت أن المشكلة الحقيقية تكمن فى أن نسبة الـ5% الخاصة بتوظيف المعاقين تنحصر فى عدم تطبيقها أو كونها "صورية"، ولا يلتزم بها اى من الجهات المخاطبة بالقانون، مضيفة أن هناك بعض شركات القطاع الخاص، تعيّن 5% من ذوى الإعاقة، بشكل صورى على الورق فقط ، لكن لا يتم الاستفادة منهم أو تنمية مهاراتهم، كما أن هناك فرص عمل كثيرة وعديدة لذوى الإعاقة لاسيما فى المدن الجديدة والمصانع التى في مدينة برج العرب والتى تنتظر الجميع بكل التخصصات.



وأكدت أن اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة للأسف لم تصدر إلى الآن ونظرا لقرب انتهاء هذا العام ولم يتم تقديم شيء ملموس لذوى الإعاقة سوى ملتقى الرئيس ومنحه مبلغ ٥٠٠ مليون جنية لتأهيلهم وتنمية قدراتهم ، من هنا جاءنا الاقتراح برغبة بخصوص ملتقى توظيف ذوى الإعاقة.



وأشارت إلى عمل أكبر ملتقى توظيفي لذوى الإعاقة، على أن يقام بصفة شهرية حيث يتم توقيع بروتوكول تعاون بين الجهات سالفة الذكر بشأن توفير عددا من فرص العمل لهذه الفئة لاستغلال إمكانياتهم وقدرتهم على البذل والعطاء، مضيفة أنه يتم حصر الوظائف وايضا وتصنيف مهارات ذوى الاعاقة، لتوظيف كلا منهم بما يناسبه والهدف من هذا الملتقي ليس فقط تقديم الوظائف لذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن يسعى لتكوين منظومة كاملة من فرص العمل، التدريب، المنح الدراسية، لخدمة ذوي القدرات الخاصة، والتي تسعى لتأهيلهم لسوق العمل، بهدف دمجهم في المجتمع بشكل أكثر سلاسة، وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من جهودهم.



وأشارت إلى أن هذا الملتقى بصفة شهرية، كل شهر بمحافظة مختلفة من محافظات الجمهورية، ويتم تشكل لجنة من ممثلي هذه القطاعات لمتابعة تنفيذ نسبة توظيف الـ5% لذوي الاحتياجات الخاصة من أصحاب الإعاقات المختلفة، مضيفة أن هذه اللجنة تكون تحت إشراف لجنة القوى العاملة بالبرلمان لمتابعة الأداء ، متابعة: " نثق أن المصري أكفأ عامل على مستوى العالم إذا توافرت له الأدوات اللازمة، ونسعى إلى أن نصل لوضع اقتصادي جيد حتى تصل مصر للمرتبة التي تستحقها بما سيعود بالمزايا على المصريين".