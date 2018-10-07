سارة نتنياهو أمام محكمة إسرائيلية في قضية احتيال بالمال العام



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الدعوى ضد سارة نتنياهو تقول إنها بجانب موظف حكومي آخر احتالا للحصول على أكثر من 100 ألف دولار أمريكي من أموال الحكومة في شكل مئات الوجبات الفخمة، ما يعد تعديا على القوانين التي تحظر شراء الطعام من الخارج إذا وظفت الحكومة طباخا في منزل رئيس الوزراء.



وأشارت الصحيفة إلى أن سارة نتنياهو نفت، اليوم الأحد، التهمة التي وجهت لها في يونيو الماضي بالاحتيال وخرق الثقة وممارسة احتيال، لافتة إلى أنه في حالة إدانتها قد تواجه 5 سنوات في السجن.



وأضافت الصحيفة أن سارة نتنياهو بدت متوترة خلال الجلسة ولم تدلي بأي تعليقات للصحفيين أثناء الجلسة، مشيرة إلى أن المتهمة طلبت من محاميها إبعاد الكاميرات.

مثلت زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي سارة نتنياهو، اليوم الأحد، أمام المحكمة لحضور جلسة الاستماع الأولى في قضية احتيال ضدها بدعوى إساءة استخدامها لأموال حكومية لطلب وجبات قيمة من مطاعم بارزة.