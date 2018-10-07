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وزير الخارجية السوداني: تم الاتفاق مع أمريكا على مسائل مهمة بشأن الحوار بين البلدين

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 05:12 م
الدرديري محمد أحمد
الدرديري محمد أحمد
أ ش أ
أعلن وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، أنه تم الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية على مسائل هامة بشأن الحوار الثنائي بين الجانبين.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء القومي التي عقدت بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان اليوم الأحد برئاسة السفير معتز موسى رئيس المجلس .
وقال الوزير إن الاجتماع الذي عقده مع نائب وزير الخارجية الأمريكي ومساعده للشئون الإفريقية وعدد من قادة الخارجية الأمريكية، من أهم الاجتماعات التي أجراها خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء القومي، خلال الجلسة، المضي قدما في بناء اقتصاد حقيقي قوامه المواطن والقطاع الخاص السوداني.
وتابع أن السياسات الموضوعة مسنودة بإنتاج حقيقي، وأن المنح التي جاءت لإسناد هذه السياسات تستوجب زيادة الإنتاج وتوحيد الجهود، كما أنها تركز على القطاع الخاص الوطني .
وأضاف أن كل ذلك ينتظر سياسات عمل حقيقة على أرض الواقع، منوها إلى أهمية تطوير الصمغ العربي.
وأشاد مجلس الوزراء القومي، بتقرير مشروعات نفير نهضة شمال كردفان، الذي قدمه والي الولاية أحمد هارون، وما تم إنجازه من مشروعات .

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