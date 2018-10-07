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محافظات

عودة التيار الكهربائي إلى الشيخ زويد ورفح بشكل طبيعي

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 06:35 م
التيار الكهربائى
التيار الكهربائى
احمد صالح
انتهت شركة الكهرباء بسيناء من عملية التوصيل على الخطين الأول والثاني، بعد تركيب الأبراج المغذية لمناطق شمال سيناء وعاد التيار الكهربائي بشكل طبيعي لجميع المناطق.

وأضاف مصدر بقسم الصيانة بكهرباء الشيخ زويد أنه تم التوصيل إلى قرى الشيخ زويد ورفح بشكل طبيعي بدلا من نظام التناوب.

وقال شهود عيان إن التيار الكهربائي عاد بشكل منتظم وبدأت عملية سحب المياه من الابار الأهلية، وذلك بعد مشكلات تعرض لها خط الكهرباء لمدة قاربت 28 يوما.

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