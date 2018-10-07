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تعليم

رئيس جامعة القاهرة يوجه بسرعة علاج طالب عراقي بمستشفى الطلبة

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 06:37 م
صدى البلد
ياسمين سامي
تعرض أحد الطلاب العراقيين المشاركين في ملتقى القاهرة الدولي الأول للمسرح الجامعي، لوعكة صحية على مسرح كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أثناء مشاركته في فعاليات الملتقى مع وفد بلاده.

وأعلنت جامعة القاهرة فى بيان رسمى، عن توجيه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بسرعة نقل الطالب العراقي لمستشفى الطلبة وتقديم كل الرعاية الطبية اللازمة ومعاملته كأحد طلاب جامعة القاهرة، مشيرا إلى استعداد الجامعة لنقل الطالب العراقي إلى أي مستشفى آخر إذا لزم الأمر.

وقال الدكتور خالد رمضان مدير عام مستشفى الطلبة، إنه شكل فريق طبي لمتابعة حالة الطالب العراقى فور تلقيه توجيهات رئيس الجامعة باستقبال الطالب و علاجه، وتبين أن للطالب تاريخ مرضي ويعاني من حساسية بالصدر وتناول أدوية إنفلونزا تتعارض مع حالته الصحية، مما أدى إلى إصابته بضيق في الشعب الهوائية وصعوبة في التنفس، مضيفا أن الفريق الطبي قام بعمل الإسعافات اللازمة للسيطرة على المضاعفات التي تعرض لها الطالب العراقي وتقديم الرعاية الطبية اللازمة مع المتابعة حتى التأكد من استقرار حالته الصحية وتماثله للشفاء.

ووجهت الجهة المنظمة للملتقى بوزارة الثقافة، الشكر لرئيس جامعة القاهرة والأجهزة المعاونة على سرعة الاستجابة وعلاج الطالب العراقي حتى تماثله للشفاء.

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