ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

رئيس حي شرق مدينة نصر: انتهينا من تجميل شارع الأسواق الحرة.. صور

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 06:45 م
تجميل شارع الأسواق
تجميل شارع الأسواق الحرة
عبد العزيز جمال
أكد المهندس مصطفى عبد العزيز الزيات، رئيس حي شرق مدينة نصر، أنه تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاء شارع الأسواق الحرة وهيئة الاستثمار.

وأعلن رئيس الحي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه تم رفع ٥٠ متر أتربة ومخلفات وزراعة ٤٠ شجرة و١٥ نخلة علاوة على ٧٠٠ متر نجيلة بمعرفة هيئة النظافة.

وأشار إلى أنه سيتم فتح عدد من الشوارع المغلقة بعد الانتهاء من هذا الشارع بالتعاون مع شباب الحي.

جدير بالذكر أنه تم تطوير شارع الضغط العالي امتداد الطوب الرملي ومدخل منطقة الواحة بعد رفع كميات كبيرة من المخلفات التي كانت تغلق الشارع.
رئيس حي شرق مدينة نصر: انتهينا من تجميل شارع الأسواق الحرة.. صور
رئيس حي شرق مدينة نصر: انتهينا من تجميل شارع الأسواق الحرة.. صور
رئيس حي شرق مدينة نصر: انتهينا من تجميل شارع الأسواق الحرة.. صور
رئيس حي شرق مدينة نصر: انتهينا من تجميل شارع الأسواق الحرة.. صور
رئيس حي شرق مدينة نصر: انتهينا من تجميل شارع الأسواق الحرة.. صور
رئيس حي شرق مدينة نصر: انتهينا من تجميل شارع الأسواق الحرة.. صور
رئيس حي شرق مدينة نصر: انتهينا من تجميل شارع الأسواق الحرة.. صور
رئيس حي شرق مدينة نصر: انتهينا من تجميل شارع الأسواق الحرة.. صور
رئيس حي شرق مدينة نصر: انتهينا من تجميل شارع الأسواق الحرة.. صور
رئيس حي شرق مدينة نصر: انتهينا من تجميل شارع الأسواق الحرة.. صور
رئيس حي شرق مدينة نصر: انتهينا من تجميل شارع الأسواق الحرة.. صور
رئيس حي شرق مدينة نصر: انتهينا من تجميل شارع الأسواق الحرة.. صور
رئيس حي شرق مدينة نصر: انتهينا من تجميل شارع الأسواق الحرة.. صور
رئيس حي شرق مدينة نصر: انتهينا من تجميل شارع الأسواق الحرة.. صور
رئيس حي شرق مدينة نصر: انتهينا من تجميل شارع الأسواق الحرة.. صور

ترشيحاتنا

اصطدام سفينة تونسية بناقلة حاويات قبالة سواحل فرنسا

ليفربول ضد مانشستر سيتي.. هل يرد صلاح على هجوم جوارديولا ويرسخ عقدة السماوي

تألق محمد صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي وتعادل سلبي في الشوط الأول

مفتي الجمهورية ناعيا وزير العدل الأسبق: قدم خدمات جليلة للوطن

كاجولوه تشعل فرحا مصريا.. وهنيدي: العروسة قررت ترقص على أغنيتي.. فيديو

لحظات مرعبة.. فيل غاضب يحطم سيارة سائحين أوربيين.. فيديو

على مدار 26 عامًا.. هكذا تغيرت ملامح نوال الزغبي بسبب عمليات التجميل

شاهد.. الملك السعودي بالزي العسكري خلال حرب اليمن

خطيبة جمال خاشقجي تكذب مزاعم قتله

بث مباشر .. مواجهة ليفربول محمد صلاح والمان سيتى فى قمة الدورى الإنجليزى

تطورات جديدة في أزمة خصم 6 نقاط من الزمالك

صلاح ومحرز يقودان أفضل تشكيل للاعبي مانشستر سيتي وليفربول.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس حي شرق مدينة نصر: انتهينا من تجميل شارع الأسواق الحرة.. صور

وزير الرياضة ومحافظ الدقهلية يضعان حجر أساس مجمع ملاعب بنادي الحوار

الداخلية تنظم زيارات للأطفال بلامأوى لعدد من الجهات الشرطية

قصر جمال عبد الناصر مركز إبداع ثقافي في الصعيد.. صور

شاهد.. ذكريات جيل التسعينيات عبر السوشيال ميديا

فيديو

ضباط وأفراد شرطة بـ 4 محافظات يتكفلون بسداد مصروفات طلبة المدارس.. فيديو
لحظة استخراج جثة ضحية عصابة سرقة التوك توك بالشرقية.. فيديو وصور
خبير دولي: ارتياح أمريكي تجاه اتفاقية نزع النووي من كوريا الشمالية.. فيديو
الصحة تعلن عن رقم الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة ..فيديو
الداخلية تضبط عصابة الاستيلاء على بطاقات ائتمان الأجانب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد الحرائق ؟

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد الحرائق ؟