رئيس حي شرق مدينة نصر: انتهينا من تجميل شارع الأسواق الحرة.. صور

أكد المهندس مصطفى عبد العزيز الزيات، رئيس حي شرق مدينة نصر، أنه تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاء شارع الأسواق الحرة وهيئة الاستثمار.



وأعلن رئيس الحي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه تم رفع ٥٠ متر أتربة ومخلفات وزراعة ٤٠ شجرة و١٥ نخلة علاوة على ٧٠٠ متر نجيلة بمعرفة هيئة النظافة.



وأشار إلى أنه سيتم فتح عدد من الشوارع المغلقة بعد الانتهاء من هذا الشارع بالتعاون مع شباب الحي.



جدير بالذكر أنه تم تطوير شارع الضغط العالي امتداد الطوب الرملي ومدخل منطقة الواحة بعد رفع كميات كبيرة من المخلفات التي كانت تغلق الشارع.