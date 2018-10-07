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محافظات

الشباب والرياضة بالغربية تحتفل بانتصارات أكتوبر والعيد القومي للمحافظة

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 06:53 م
الشباب والرياضه بالغربية
الشباب والرياضه بالغربية تحتفل بانتصارات أكتوبر
أحمد على
احتفلت مديرية الشباب والرياضة بالغربية اليوم الأحد ، بالذكرى 45 لانتصارات نصر أكتوبر المجيدة، وتزامنا مع العيد القومي لمحافظة الغربية، أمام استاد طنطا الرياضي والنصب التذكاري للشهداء.

وجاء ذلك بحضور اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، اللواء هشام شادي السكرتير العام، اللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، ومحمد اسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضه، علي الراعي وكيل الشباب، وايمن عقبه وكيل الرياضه، وأعضاء مجلس النواب.

بدأ الاحتفال باستعراض طابور عسكري ومدني من قوات الشرطة والأمن المركزي والقوات الخاصة، مشاركة مديرية الشباب والرياضة بفرق الجوالة والكشافة والمرشدات وعمل عروض متنوعه ، ومشاركة المشروع القومي لرياضة الفتاة والمرأة والرواد،عروض فرق الجمباز،المشروع القومي لذوي الأحتياجات الخاصه،فرق الكاراتيه.

كما شارك في طابور العرض أعضاء برلمان الشباب بتنظيم مسيرة شبابية ضمن احتفالات المحافظة بالذكري 45 لانتصارات أكتوبر تحت شعار"أكتوبر قصص وعبر"بقاعة مؤتمرات مديرية الشباب والرياضه، بحضور السكرتير العام اللواء هشام شادي .

كما تم الحديث عن حرب أكتوبر وإسهامات الجنود المصريين في الملحمة العسكرية بحضور مقاتل دفاع جوي سعيد سعد خليل .

في نهاية الحفل تم تكريم أسر الشهداء وأبطال حرب أكتوبر المجيدة.
الشباب والرياضة بالغربية تحتفل بانتصارات أكتوبر والعيد القومي للمحافظة
الشباب والرياضة بالغربية تحتفل بانتصارات أكتوبر والعيد القومي للمحافظة
الشباب والرياضة بالغربية تحتفل بانتصارات أكتوبر والعيد القومي للمحافظة
الشباب والرياضة بالغربية تحتفل بانتصارات أكتوبر والعيد القومي للمحافظة
الشباب والرياضة بالغربية تحتفل بانتصارات أكتوبر والعيد القومي للمحافظة
الشباب والرياضة بالغربية تحتفل بانتصارات أكتوبر والعيد القومي للمحافظة
الشباب والرياضة بالغربية تحتفل بانتصارات أكتوبر والعيد القومي للمحافظة
الشباب والرياضة بالغربية تحتفل بانتصارات أكتوبر والعيد القومي للمحافظة
الشباب والرياضة بالغربية تحتفل بانتصارات أكتوبر والعيد القومي للمحافظة

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