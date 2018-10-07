مطار القاهرة يستقبل الوفود المشاركة في المؤتمر الدولي لمجلس الدولة

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم "الأحد" عددا من الأعضاء المشاركين في المؤتمر الدولي لمجلس الدولة المصري والاتحاد العربى للقضاء الإدارى بالتعاون مع "مفوضى البندقية- مجلس أوروبا"، والمقرر عقده يومى 8 و9 أكتوبر الجارى.



وقالت مصادر مطلعة إن المطار استقبل وفود دولية من الكويت والعراق المشاركة في المؤتمر الدولي لمجلس الدولة والاتحاد العربي، مشيرة إلى أن فريق من العلاقات العامة قام بإنهاء إجراءات وصولهم عبر استراحة كبار الزوار بالمطار، ويستمر توافد الوفود المشاركة حتي غدا الاثنين.



يحضر المؤتمر ممثلين عن عدد من الدول الأوربية والعربية والأفريقية، والمنظمات الانتخابية الدولية، تحت عنوان "التصويت في الانتخابات والاستفتاءات بين الحق والواجب"، ويأتى هذا المؤتمر برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة.