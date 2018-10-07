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أخبار العالم

نجل جمال خاشقجي يفجر مفاجأة عن خطيبته التركية

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 06:37 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أكد صلاح جمال خاشقجي، نجل الكاتب الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي فقد مؤخرًا في العاصمة التركية أنقرة، أنه لا يعرف السيدة التركية خديجة والتي تزعم أنها خطيبته.

وقال صلاح في تصريحات لـ"العربية نت"، اليوم الأحد: "لا أعرف هذه السيدة ولم أسمع بها من قبل سوى من خلال وسائل الإعلام".

ووجه حديثه إلى خديجة داعيًا إياها بألا تتناول قضية والدها حيث قال: "نحن أسرته ونحن أولى بالسؤال والاستفسار عن ملابسات اختفائه وبالبحث عنه".

وشدد النجل الأكبر لخاشقجي على أن جميع أفراد أسرته يدعمون التحقيقات الرسمية السعودية، وأن هذا الأمر هو الذي سيؤدي إلى كشف الحقيقة.

وقال: "القضية أن مواطنًا سعوديًا مفقود، ونحن على تعاون مع السلطات السعودية للكشف عن ملابسات الأمر، السلطات تتجاوب مع الأسرة".

وأضاف: "آخر اتصال لي معه كان أثناء تواجده في واشنطن، ولم تكن لدي فكرة عن وجوده في تركيا ورحلته الأخيرة هذه"، لافتًا إلى أن الموضوع كله عبارة عن قضية شخصية وليست سياسية على الإطلاق.

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