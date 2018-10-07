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أهالي أبوتيج يشكون من غياب الرقابة على المعديات: هنموت غرقانين.. صور

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 06:50 م
صدى البلد
محمد الصاحى
اشتكى أهالي مركز أبوتيج التابع لمحافظة أسيوط، في رسالة لخدمة المواطنين التي يخصصها موقع صدى البلد الإخباري، لقرائه، من تدهور حالة المعديات، واستغلال أصحابها للمواطنين في المساء، دون وجود رقابة عليها.

وقال حمزة عثمان، أحد أبناء مركز أبو تيج، في رسالته لـ صدى البلد: «المعدية محتاجة نظرة من المسئولين قبل ما يحصل عندنا كارثة ويموت فيها مئات المواطنين»، مضيفا: «المعدية بتعاني مفيهاش حاجة اسمها نظام والكارثة الأكبر إنها بتشتغل للساعة 4 عصرا فقط».

وتابع «المعدية بتربط مركز أبوتيج بمراكز الشرق الساحل والبداري.. ورغم كل ده إلا أنها تعاني الإهمال وعدم الرقابة من المحافظة».

وأوضح أن المعدية تعمل من الساعة 7 صباحا الى الساعة 5 مساء كل يوم وبعد هذا التوقيت يستخدم المواطنون القوارب الصغيرة والتي لا تحمل تراخيص للنقل نتيجة توقف تلك المعدية وهو ما سبب العديد من حالات الغرق، إضافة الى استغلال أصحاب تلك القوارب للمواطنين حيث يصل سعر نقل الشخص الواحد لـ 8 جنيهات.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.
أهالي أبوتيج يشكون من غياب الرقابة على المعديات: هنموت غرقانين.. صور
أهالي أبوتيج يشكون من غياب الرقابة على المعديات: هنموت غرقانين.. صور
أهالي أبوتيج يشكون من غياب الرقابة على المعديات: هنموت غرقانين.. صور
أهالي أبوتيج يشكون من غياب الرقابة على المعديات: هنموت غرقانين.. صور
أهالي أبوتيج يشكون من غياب الرقابة على المعديات: هنموت غرقانين.. صور
أهالي أبوتيج يشكون من غياب الرقابة على المعديات: هنموت غرقانين.. صور
أهالي أبوتيج يشكون من غياب الرقابة على المعديات: هنموت غرقانين.. صور

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