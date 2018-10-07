نجل جمال خاشقجي يكشف تفاصيل آخر اتصال مع والده قبل اختفائه في تركيا

أكد صلاح جمال خاشقجي، نجل الكاتب الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي فقد مؤخرًا في العاصمة التركية أنقرة، أن أسرته تدعم المملكة العربية السعودية في التحقيق الذي تجريه عن اختفائه.



وقال صلاح في تصريحات لـ"العربية نت"، اليوم الأحد: "القضية أن مواطنًا سعوديًا مفقود، ونحن على تعاون مع السلطات السعودية للكشف عن ملابسات الأمر، السلطات تتجاوب مع الأسرة".



وأضاف: "جميع أفراد الأسرة تدعم التحقيقات الرسمية السعودية، وهذا الأمر هو الذي سيؤدي إلى كشف الحقيقة".



وتابع: "آخر اتصال لي معه كان أثناء تواجده في واشنطن، ولم تكن لدي فكرة عن وجوده في تركيا ورحلته الأخيرة هذه"، لافتًا إلى أن الموضوع كله عبارة عن قضية شخصية وليست سياسية على الإطلاق.