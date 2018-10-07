دورة تدريبية لرفع كفاءة الفرق الطبية بمستشفيات حميات القليوبية

نظم فريق الإدارة المركزية للحميات بمحافظة القليوبية دورة تدريبية لمدة خمسة أيام للتدريب على البروتوكول الخاص بجميع أمراض الحميات وارتفاع درجات الحرارة بكافة أنواعها وأسبابها بقاعة التعليم الطبي المستمر بحميات بنها تشمل الأطباء والتمريض بمستشفيات الحميات على مستوى المحافظة.





وقال الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن الدورة التدريبية جاءت حرصا من وزارة الصحة على تفعيل سياسة التعليم الطبي المستمر بتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، بهدف للوصول بالفريق الطبي لأعلى مستوى من الكفاءة والمهنية في الأداء لتقديم خدمات طبية علاجية متميزة للمواطنين.





وأشار إلى أن الحملة تتم تحت إشراف الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى، والدكتور أشرف الأتربي مدير عام إدارة الحميات بوزارة الصحة، ويقوم بإلقاء المحاضرات نخبة متميزة من الاستشاريين بأمراض الحميات.