ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

دورة تدريبية لرفع كفاءة الفرق الطبية بمستشفيات حميات القليوبية

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 06:42 م
دورة تدريبية
دورة تدريبية
إبراهيم الهوارى
نظم فريق الإدارة المركزية للحميات بمحافظة القليوبية دورة تدريبية لمدة خمسة أيام للتدريب على البروتوكول الخاص بجميع أمراض الحميات وارتفاع درجات الحرارة بكافة أنواعها وأسبابها بقاعة التعليم الطبي المستمر بحميات بنها تشمل الأطباء والتمريض بمستشفيات الحميات على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن الدورة التدريبية جاءت حرصا من وزارة الصحة على تفعيل سياسة التعليم الطبي المستمر بتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، بهدف للوصول بالفريق الطبي لأعلى مستوى من الكفاءة والمهنية في الأداء لتقديم خدمات طبية علاجية متميزة للمواطنين.

وأشار إلى أن الحملة تتم تحت إشراف الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى، والدكتور أشرف الأتربي مدير عام إدارة الحميات بوزارة الصحة، ويقوم بإلقاء المحاضرات نخبة متميزة من الاستشاريين بأمراض الحميات.

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية ناعيا وزير العدل الأسبق: قدم خدمات جليلة للوطن

بعد فوز الزمالك بالسوبر.. فهد العتيبي: سجل يا تاريخ

تألق محمد صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي وتعادل سلبي في الشوط الأول

لحظة استخراج جثة ضحية عصابة سرقة التوك توك بالشرقية.. فيديو وصور

على مدار 26 عامًا.. هكذا تغيرت ملامح نوال الزغبي بسبب عمليات التجميل

شاهد.. الملك السعودي بالزي العسكري خلال حرب اليمن

كاجولوه تشعل فرحا مصريا.. وهنيدي: العروسة قررت ترقص على أغنيتي.. فيديو

ياسمين نيازي تطرح ألبومها الجديد هرقص مصر

ضباط مديريات الأمن يسددون المصروفات الدارسية لطلبة المدارس غير القادرين

رسميا.. محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام مانشستر سيتي اليوم

رانيا يوسف تحتفل بعيد ميلاد ابنتها على تويتر

تطورات جديدة في أزمة خصم 6 نقاط من الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس حي شرق مدينة نصر: انتهينا من تجميل شارع الأسواق الحرة.. صور

وزير الرياضة ومحافظ الدقهلية يضعان حجر أساس مجمع ملاعب بنادي الحوار

الداخلية تنظم زيارات للأطفال بلامأوى لعدد من الجهات الشرطية

قصر جمال عبد الناصر مركز إبداع ثقافي في الصعيد.. صور

شاهد.. ذكريات جيل التسعينيات عبر السوشيال ميديا

فيديو

ضباط وأفراد شرطة بـ 4 محافظات يتكفلون بسداد مصروفات طلبة المدارس.. فيديو
لحظة استخراج جثة ضحية عصابة سرقة التوك توك بالشرقية.. فيديو وصور
خبير دولي: ارتياح أمريكي تجاه اتفاقية نزع النووي من كوريا الشمالية.. فيديو
الصحة تعلن عن رقم الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة ..فيديو
الداخلية تضبط عصابة الاستيلاء على بطاقات ائتمان الأجانب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد الحرائق ؟

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد الحرائق ؟