انتشر الشاي الأخضر بصورة كبيرة في السنوات الماضية بين من يرغبون فى إنقاص الوزن، لكن هل الشاي الأخضر بيخسس؟



تقول الدكتورة ليندا جاد، استشاري التغذية العلاجية، إن الشاي الأخضر مشروب طبيعي له فوائد كثيرة للجسم لكن مع الأسف يوجد عدد كبير منا لديه مفاهيم خاطئة عنه، منها أن الشاي الأخضر ينقص الوزن.



وأضافت "جاد" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الشاي الأخضر لا يساعد الجسم على حرق الدهون والسعرات الحرارية الزائدة، وإنما جاءت فكرة استخدام الشاي الأخضر في أنظمة الدايت المختلفة أنه بديل جيد للأطعمة والمشروبات المسببة لزيادة الوزن خاصة أنه يكاد يخلو من السعرات الحرارية.



وأشارت إلى أن هناك مجموعة من الناس لا يستطعون البقاء فترة طويلة دون تناول طعام ومشروبات لذا يمكنهم تناول الشاي الأخضر للسيطرة على عملية تناول الأطعمة الأخرى عالية السعرات الحرارية.



ونصحت "ليندا" من يرغبون في إنقاص الوزن بتناول مشروب الشاى الأخضر بدون سكر لأن التحلية يتكسب الجسم المزيد من السعرات الحرارية غير المرغوب فيها.