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ديني

وكيل الأزهر يلتقي وفدا من كلية الدفاع الوطني الأمريكية

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 06:30 م
صدى البلد
محمد شحتة
التقى الشيخ صالح عباس، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، اليوم، بوفد من برنامج كابستون التابع لكلية الدفاع الوطني الأمريكية.

وقام وكيل الأزهر، باستعراض الجهود التي يبذلها الأزهر وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لنشر قيم السلام والتعايش والحوار بين أتباع مختلف الحضارات والأديان، ومكافحة الفكر المتطرف، وترسيخ ونشر مفاهيم المواطنة والاندماج الإيجابي والوسطية والاعتدال.

وأوضح عباس، أن الأزهر مؤسسة تعليمية تربوية علمية تنأى بنفسها عن الصراعات السياسية، وتركز جهدها على ما يحقق خير البشرية جمعاء، والمساهمة في نبذ الصراعات والحروب، مشيرًا إلى أن الأزهر شكل على مر العصور حائط صد في مواجهة الأفكار المتطرفة ودعوات العنف.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم البالغة لوجودهم في الأزهر الشريف، مقدرين الدور المهم الذي يقوم به فضيلة الإمام الأكبر في نشر قيم السلام العالمي، والدعوة للتعايش والحوار بين جميع البشر على اختلاف أديانهم وثقافاتهم.
وكيل الأزهر يلتقي وفدا من كلية الدفاع الوطني الأمريكية
وكيل الأزهر يلتقي وفدا من كلية الدفاع الوطني الأمريكية
وكيل الأزهر يلتقي وفدا من كلية الدفاع الوطني الأمريكية
وكيل الأزهر يلتقي وفدا من كلية الدفاع الوطني الأمريكية

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