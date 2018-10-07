النظافة سلوك حضاري.. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة بجميع مساجد الجمهورية تحت عنوان: « النظافةُ سلوكٌ حضاريٌ وإنسانيٌ».



وأوضحت «الأوقاف» في بيان، الأحد، أن الجمعة المقبلة هي الأولى من شهر صفر 1440هـ، الموافق 12 من أكتوبر 2018م، منوهة بأنه يتم تعميم موضوع خطبة الجمعة بجميع مساجد الجمهورية.



وأكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.