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أصل الحكاية

لبنى عسل.. هل تمنحها العودة إلى الحياة نجاحا مضمونا

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 06:57 م
لبنى عسل
لبنى عسل
أحمد سالم
لم تفلح تلك المحاولة الاستثنائية البعيدة عن الاستوديو التي تألقت فيها وعرفها الجمهور من خلاله بطلتها الهادئة وحضورها الطاغي، دارت الآلة الزمنية وتقلب أحوال الإعلام لتعيدها مرة أخرى من حيث جاءت.

في مشهد لم ينسه الكثيرون خرجت الإعلامية لبنى عسل على الجمهور من خلال برومو جديد لبرنامج الحياة اليوم، في شكله الجديد بصحبة المحامي خالد أبو بكر الذي يقاسمها تقديم البرنامج.
لبنى عسل.. هل تمنحها
لبنى لم تغير شعار البرنامج "أن تعرف أولا" ولم تتحدث كثيرا في الإعلان الترويجي، اكتفت فقط بنظرة واعدة راضية بتلك العودة وابتسامة تحمل الكثير من الذكريات على هذا الكرسي في تلك القناة التي ارتبطت بها منذ سنوات.

لبنى تألقت من قبل بصحبة شريف عامر وحققا ثنائيا كلاسيكيا صعب أن يتكرر مجددا في وقت فشلت فيه كل الثنائيات في تقديم برنامج يحظى بمتابعة جيدة تمكنه من البقاء لفترة أطول.

لبنى عسل.. هل تمنحها
وربما كانت تجارب خالد أبو بكر القليلة على كرسي المذيع غير كافية لترجيح كفة الإذعان بنجاحه، لكن اسم البرنامج وسمعته لدى الجمهور جديرة بتحقيق ذلك.

التحدي الأكبر الذي تواجهه لبنى عسل يتمثل في ظاهرة الهجرة من برامج التوك شو السياسي إلى قوالب أخرى من المنوعات على غرار منى الشاذلي ومحمود سعد وغيرهما، بينما آخرون يفضلون الاستمرار ولكن من فقرات منوعة مثل المطبخ واستضافة الفنانين وأصحاب المواهب مثل عمرو أديب ومعتز الدمرداش وغيرهم.
لبنى عسل.. هل تمنحها
العودة بالتأكيد مبهجة بالنسبة إلى لبنى عسل، والنجاح هو ما تقصده وتصبو إليه، وقناة الحياة بشكلها الجديد مهيأة لتحقيق ذلك، لكن كل ما هو مبهم سيتضح يوم الأحد القادم 14 أكتوبر على الهواء مباشرة في أولى إطلالات لبنى عسل.

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