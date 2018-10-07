لبنى عسل.. هل تمنحها العودة إلى الحياة نجاحا مضمونا

لم تفلح تلك المحاولة الاستثنائية البعيدة عن الاستوديو التي تألقت فيها وعرفها الجمهور من خلاله بطلتها الهادئة وحضورها الطاغي، دارت الآلة الزمنية وتقلب أحوال الإعلام لتعيدها مرة أخرى من حيث جاءت.



