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أخبار البلد

أبوزيد: انتهينا من مراجعة مسودة قانون النقابة الجديد

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 02:16 ص
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
قال سيد أبو زيد المستشار القانونى لنقابة الصحفيين، إن الشؤون القانونية انتهت من مراجعة مسودة مشروع قانون النقابة الجديد.

وأضاف أبوزيد في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن مجلس نقابة الصحفيين سيقوم بعرضها على أعضاء الجمعية العمومية للاطلاع وإبداء الرأى حولها، موضحًا أن الجمعية العمومية هي من لها الحق في تعديل القانون، وسيتم إرسال نسخة منه إلى كافة المؤسسات الصحفية للاطلاع عليه.

وحول إمكانية الدعوة لعقد جمعية عمومية لمناقشة القانون، قال أبو زيد: لا يوجد نص حول اشتراط عقد جمعية عمومية ولكن سيتم الاطلاع عليه من خلال النسخ المتاحة للجميع.

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