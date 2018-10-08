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أخبار البلد

اليوم .. الأعلى للإعلام يعقد اجتماعا بحضور وزير التربية والتعليم

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 02:22 ص
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، اجتماعا موسعا بين د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم، و26 شخصية صحفية وإعلامية وبعض قيادات الدولة اليوم ظهر الإثنين بمقر المجلس.

وتشمل قائمة الحضور كلا من الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد اللطيف المناوي رئيس مجلس إدارة المصري اليوم، نشأت الديهي رئيس قناة ten، الإعلامي وائل الإبراشي، مصطفى بكري، رئيس تحرير جريدة الأسبوع، ومصطفى الفقي رئيس مجلس إدارة مكتبة الإسكندرية، محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير الدستور.

كما يشارك في المؤتمر إسلام عفيفي رئيس تحرير أخبار النجوم، والإعلامي سيد علي ومحمد البرغوثي، مدير تحرير جريدة الوطن نائبا عن محمود مسلم رئيس تحرير الوطن، والإعلامي معتز الدمرداش، الدكتورة رشا علام، ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة جريدة الأخبار، عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير الجمهورية والإعلامي أحمد موسى.

ويشارك من رؤساء المؤسسات الصحفية سعد سليم، رئيس مجلس إدارة دار التحرير، خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، الكاتب الصحفي عبد القادر شهيب، والكاتب الصحفي صلاح منتصر، وعصام كامل رئيس تحرير جريدة فيتو، ومجدي الجلاد رئيس تحرير مصراوي .

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