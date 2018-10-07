أهالي كفر نعمان يستغيثون من جفاف الترع: المحصول مات على الشجر.. صور

اشتكى أهالي قرية كفر نعمان بمحافظة القليوبية في رسالة لخدمة المواطنين التي يخصصها موقع «صدى البلد» الإخباري من جفاف المياه بترعتي زغلول وعفيفي بالقرية مما أثر على المحاصيل الزراعية والخضراوات.



وقال عاصم رمضان، أحد أبناء القرية، في رسالته التي بعث بها لـ"صدى البلد": «الزرع على الشجر مات.. ومش لاقيين مياه نروي الزروع بيها.. ومعدش بيجيب محاصيل ومفيش مسئول بيتحرك».



وتابع: "الترعة تبدأ من أول أبو نبهان حتى مركز اجا، ورغم طولها مفيهاش مياه بقالها أكثر من 50 يومًا.. ومش لاقيين أي حاجة نروي بيها الزرع".



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