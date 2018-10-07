ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

أهالي كفر نعمان يستغيثون من جفاف الترع: المحصول مات على الشجر.. صور

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 09:44 م
صدى البلد
محمد الصاحى
اشتكى أهالي قرية كفر نعمان بمحافظة القليوبية في رسالة لخدمة المواطنين التي يخصصها موقع «صدى البلد» الإخباري من جفاف المياه بترعتي زغلول وعفيفي بالقرية مما أثر على المحاصيل الزراعية والخضراوات.

وقال عاصم رمضان، أحد أبناء القرية، في رسالته التي بعث بها لـ"صدى البلد": «الزرع على الشجر مات.. ومش لاقيين مياه نروي الزروع بيها.. ومعدش بيجيب محاصيل ومفيش مسئول بيتحرك».

وتابع: "الترعة تبدأ من أول أبو نبهان حتى مركز اجا، ورغم طولها مفيهاش مياه بقالها أكثر من 50 يومًا.. ومش لاقيين أي حاجة نروي بيها الزرع".

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.
أهالي كفر نعمان يستغيثون من جفاف الترع: المحصول مات على الشجر.. صور
أهالي كفر نعمان يستغيثون من جفاف الترع: المحصول مات على الشجر.. صور
أهالي كفر نعمان يستغيثون من جفاف الترع: المحصول مات على الشجر.. صور
أهالي كفر نعمان يستغيثون من جفاف الترع: المحصول مات على الشجر.. صور
أهالي كفر نعمان يستغيثون من جفاف الترع: المحصول مات على الشجر.. صور

ترشيحاتنا

الطلاب طردوا البنات من الفصل ورقصوا على أغنية عنبة.. مدرسة المتفوقين بالغردقة تحولت إلى قاعة رقص

الاتحاد يتقدم على الأهلى بالنيران الصديقة ومروان محسن يتعادل بعد 30 دقيقة.. فيديو

الصيادلة: بيع الأدوية بالأسواق جريمة مكتملة الأركان.. ومصدرها القمامة

الاتحاد يتقدم على الأهلي 2 - 1 قبل نهاية الشوط الأول بقدم خالد قمر.. فيديو

مفاجأة فى تشكيل الأهلى قبل مواجهة الاتحاد الليلة

بشار الأسد : ما يحدث في سوريا جزء من صفقة القرن القديمة

أحمد موسى يكشف بالدليل: خطيبة جمال خاشقجي التركية عميلة لقطر

تعادل مانشستر سيتي وليفربول وتألق محمد صلاح والسيتي يواصل صدارة البريميرليج

عبد الشافي يدعو لاعبي الزمالك على العشاء بمنزله

صور وفيديوهات مروعة من سيول شمال إيران

مذيع بالجزيرة يخدع مخرجا مصريا

أدوية منتهية الصلاحية للبيع بسوق الجمعة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم المذيعة مفيدة شيحة في صدى البلد ..صور

شاهد .. منة فضالى تنشر صورا جديدة على انستجرام

درة تتألق في أحدث جلسة تصوير بتونس ..صور

رئيس حي شرق مدينة نصر: انتهينا من تجميل شارع الأسواق الحرة.. صور

الداخلية تنظم زيارات للأطفال بلامأوى لعدد من الجهات الشرطية

فيديو

باريس سان جيرمان يتقدم على ليون بهدف نيمار في الشوط الأول .. فيديو
صاحب مبادرة خفض أسعار السلع في مصر الجديدة يكشف تفاصيل الفكرة
الاتحاد يخطف الأهلي بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول .. فيديو
شاب فلسطيني: منتدى العالم للشباب فرصة لتوضيح الحقائق عن فلسطين
الاتحاد يتقدم على الأهلي 2 - 1 قبل نهاية الشوط الأول بقدم خالد قمر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد من الحرائق ؟

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد من الحرائق ؟