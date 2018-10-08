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محافظات

إيقاف 179 مكمورة فحم وتطوير 17 أخرى في طوخ

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 02:07 ص
مكامير الفحم
مكامير الفحم
إبراهيم الهوارى
أكد محمد أبوالنور، رئيس الوحدة المحلية بأجهور الكبرى بمركز طوخ، تكثيف الحملات على مكامير الفحم المخالفة، مشيرا الى انه تم ايقاف 179 مكمورة فحم مخالفة كانت تعمل عن طريق الحرق المكشوف، وكذلك تطوير ١٧ آخرين بنطاق الوحدة المحلية.

وأشار أبو النور في بيان، إلى أنه تم الانتهاء من تجديد صيانة الأعمدة الكهربائية وتركيب كشافات ليد جديدة لخدمة المواطنين كما تم الانتهاء من رصف الطريق من منطقة قرقشندة مرورا بمنطقة المجمع الإسلامى حتى المدرسة الإعدادية.

كما يجري إنشاء مدرسة ابتدائية بجوار مبنى الوحدة المحلية لاستيعاب جميع الطلاب المتفدمين للمرحلة الابتدائية وتقليل الكثافات داخل الفصول، فضلا عن إنشاء مدرسة للغات بقرية برشوم.

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