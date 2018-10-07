8 مهمات يخوضها تحالف السياحة للترويج للمقاصد المصرية

أعلنت وزارة السياحة، استعانتها بتحالف مصري - دولي يضم مجموعة شركات ذات خبرة وتجارب ناجحة في الترويج لدول سياحية كبرى، ليتولى هذا التحالف ملف الترويج لمصر في الخارج، وذلك لتحقيق ما تطمح اليه جمهورية مصر العربية في النهوض بهذا القطاع الحيوي ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة.



وفى إطار ذلك نستعرض أبرز ملامح الحملة فى الآتي:



1-شبكة تواصل الشرق الأوسط MCN مسئول الترويج بالخارج

2- شبكة MCN تعمل فى 120 دولة

3- يمثل الجانب المصرى شركة سينرجي

4- إدارة الحملة ستتم من مصر

5- إطلاق حملة تحت شعار P 2 P " People 2 People "

6-الترويج لافتتاح المتحف المصرى الكبير تحت شعار "GEM 2020"

7- صياغة أجندة مصر الترفيهية على مدار العام

8- الدعاية لكل مقصد سياحي على حدة عبر علامات تجارية



يذكر أن وزارة السياحة ستعلن غدا الاثنين عن تفاصيل التحالف المصري - الدولي ، فى مؤتمر صحفى بأحد فنادق القاهرة .