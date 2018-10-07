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أخبار البلد

مدير المجلس الثقافي البريطاني: سعيدة بلقاء مهندسات عبقريات بالإسكندرية

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 11:29 م
صدى البلد
محمود نوفل
أعربت إليزابيث وايت، مدير المجلس الثقافي البريطاني بمصر، عن سعادتها بمقابلة عدد من المهندسات العبقريات بمحافظة الاسكندرية خلال مشاركتها اليوم الأحد في افتتاح برنامج الدرجة المزدوجة، حيث قالت "سعدت بلقاء المهندسات العبقريات بمحافظة الاسكندرية".

جاء ذلك على خلفية قيام الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اليوم الأحد، بتفعيل بروتوكول التعاون مع جامعة نورث هامبتون البريطانية من خلال الافتتاح الرسمي لبرنامج الدرجة المزدوجة في مجال الهندسة والحاسبات، في حضور 160 طالبا من كلية الهندسة بمختلف فروع الأكاديمية.

وأشارت وايت في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر الي ان هؤلاء الخريجات هن اول دفعة من الشهادة الجديدة بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوچيا والنقل البحري وجامعة نورث هامبتون.

يشار الي ان محافظة الاسكندرية شهدت اليوم الافتتاح الرسمي لبرنامج الدرجة المزدوجة، حضور السفيرة "ويندى فريمان" قنصل عام بريطانيا في الإسكندرية، و"اليزابيث وايت" مدير المجلس الثقافي البريطاني بمصر، ونائب رئيس جامعة نورث هابتون البروفسير "نك بيتفورد"، حيث كان في استقبالهم الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

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