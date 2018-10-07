علي جمعة: ربنا يبارك لنا في الأزهر

استنكر الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، الهجمات الشرسة التي يتعرض لها الأزهر الشريف، مؤكدًا أنه منارة العلم في العالم.



وأضاف «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المُذاع على فضائية «سي بي سي»، أن وجهة الاختصاص فى مصر هو الأزهر الشريف الذى من الله به علينا، ويبقى الأزهر فى مناهجه وعلمائه وطريقة تدريسه وفى عمقه في التاريخ تجاربه الواسعة عبر القرون موئل كل المسلمين عندما يشتد بهم الأمر.



واستكمل: «الأزهر الشريف هو الصيغة التى يتفق عليه المسلمين بكل طوائفهم، ربنا يبارك لنا فيه، فمن فى خارج مصر يعلم قيمة الأزهر الشريف أضعاف، أضعاف من يعرفها من فى داخل مصر.



