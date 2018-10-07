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حوادث

ضبط 27 ألف عبوة وقرص أدوية ومستحضرات طبية محظورة بالإسكندرية

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 08:08 م
ادوية محظور تداولها
ادوية محظور تداولها
مصطفى الرماح
تمكنت مديرية أمن الإسكندرية من ضبط كمية من الأدوية أجنبية الصنع مجهولة المصدر، ومحظور تداولها بالأسواق بالإسكندرية.

وبحسب بيان، أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية قيام المدعوة "نهلة ش. ح- صاحبة صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة سيدي جابر"، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالأدوية أجنبية الصنع مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة، ومحظور تداولها بالأسواق، وأنها تقوم بتخزين تلك الأدوية بمحل أعلى الصيدلية لتضليل الأجهزة الرقابية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية جرى استهداف الصيدلية والمحل المشار إليهما وتم ضبط المدعو "سعيد ح. ع- 60 سنة"، صاحب محل نجف أعلى الصيدلية، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقي، لحيازته بالمحل أدوية أجنبية الصنع تخص الصيدلية المذكورة، وضبط "91 صنفا دوائي بإجمالي 27701 عبوة وقرص من الأدوية والمستحضرات الطبية"، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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