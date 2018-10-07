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محافظات

إصلاح كسر مفاجئ في ماسورة المياه الرئيسية بشارع الجيزة

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 08:06 م
صدى البلد
محمد الصاحى
وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة إصلاح الكسر المفاجئ بماسورة المياه الرئيسية بشارع الجيزة ، أمام مبني مجلس الدولة .

وكلف المحافظ الشركة وحي الدقي ، بإتمام عملية شفط أي مياه متراكمة على الفور وإعادة المياه إلى المناطق التي تشهد انقطاع حاليًا بسبب إصلاح العطل وهي منطقه بين السرايات وشارع الجيزة وشارع النيل السياحي والمنطقة المحيطة بالموقع بحي الدقي .

وقال المحافظ، ان كسر الماسورة تسبب في احداث هبوط في طبقه الرصف بالمنطقة مما اعقبه اعاقه الحركة المرورية وقد تم اصلاح الهبوط علي الفور وتسيير الحركة المرورية كما كانت في السابق.

وتتابع الاجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة ، واللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة والمهندس عوض أحمد نائب رئيس شركة مياه الجيزة ، والعميد ايهاب مكاوي رئيس حي الدقي، أعمال اصلاح كسر الماسورة حاليا ميدانيا من موقع الاصلاح وحتى الانتهاء من عملية الاصلاح .
إصلاح كسر مفاجئ في ماسورة المياه الرئيسية بشارع الجيزة
إصلاح كسر مفاجئ في ماسورة المياه الرئيسية بشارع الجيزة
إصلاح كسر مفاجئ في ماسورة المياه الرئيسية بشارع الجيزة
إصلاح كسر مفاجئ في ماسورة المياه الرئيسية بشارع الجيزة
إصلاح كسر مفاجئ في ماسورة المياه الرئيسية بشارع الجيزة

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