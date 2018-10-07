خبير: تصريحات وزير المالية حول دعم الدولة للبترول غير دقيقة

أكد الدكتور رمضان أبوالعلا، خبير بترولي، أن تصريحات وزير المالية بأن كل دولار إضافي في سعر برميل النفط يكبد الدولة 4 مليارات جنيه دعم إضافية، هي تقديرات غير دقيقة، كون حساب قيمة التكلفة على الدولة جراء ارتفاع البترول أمر معقد جدا، وليس بتلك البساطة.





وتساءل "أبوالعلا"، عبر تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، هل كل انخفاض سابق في الأسعار كان يوفر ذلك المبلغ، وكيف كانت الدولة تدعم البترول حين كان سعر البرميل 40 دولارًا برقم يصل لـ60 مليار جنيه بالسنة، مع العلم أن الفارق بين سعر البرميل حينها والآن حسب الموازنة 27 دولارًا لكل برميل، فكيف كان ذلك الدعم مع أن فرق الأسعار بين الداعمين 108 مليارات جنيه.





وأضاف الخبير، كيف أيضًا كل ذلك الدعم الذي كان مع العلم أن أسعار المنتجات والمشتقات البترولية قد تم رفعه لأكثر من مرة، مشددا على أن حسابات وزير المالية ليست بالدقيقة حول الأمر نهائيا، على الرغم من تكبد الدولة تكلفة إضافية بالفعل.





وكان محمد معيط، وزير المالية، قد قال في تصريحات سابقة له إن ارتفاع أسعار البترول، خلال الفترة الأخيرة، يمثل تحديا كبيرا أمام الحكومة، ومستهدفات لخفض عجز الموازنة والدين العام، وأنه "لسوء الحظ إن أسعار البترول تضع بذلك الشكل، فكل دولار زيادة عن السعر المقرر في الموازنة بيزود العجز 4 مليارات جنيه".





وحددت الحكومة سعر البترول في موازنة العام المالي الجاري، عند مستوى 67 دولارا للبرميل، بينما يدور حاليا حول مستوى 85 دولارا للبرميل.



