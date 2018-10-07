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محافظات

وزير الشباب والرياضة يتفقد استاد المنصورة ومركز شباب المدينة

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 08:10 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
همت الحسينى
تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية ستاد المنصورة الرياضي، ومركز شباب المدينة بالاستاد.

وتوجه صبحي إلى الصالة المغطاة، والملعب الرئيسي بالاستاد وحمام السباحة الأوليمبي، بالإضافة إلى تفقد منشآت مركز شباب المدينة، ووضع الوزير حجر أساس تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مجمع الملاعب المتعددة الأغراض بمركز شباب المدينة بالاستاد.

وأعلن الوزير عن تخصيص مبلغ 4 ملايين جنيه لرفع كفاءة الصالة المغطاة بإستاد المنصورة وتطويرها وفقًا للمواصفات الدولية لتكون جاهزة لاستضافة مختلف البطولات.

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