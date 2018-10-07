شاهد .. تكريم شيماء الشايب داخل جامعتها

شاركت الفنانة شيماء الشايب عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من حفل تكريمها بجامعتها (جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا)، عن أعمالها الفنية، لاسيما ألبومها الأخير "دنيتي جنة".



وعلقت شيماء الشايب، على الصور قائلة: «من حفل تكريمي امبارح من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وكلية إعلام مع الممثل أحمد حاتم والمخرج تامر العشري، الجامعة والكلية اللي اتخرجت منها واتشرفت جدا بتكريمي منها بعد سنين تخرجي».



واختتمت شيماء الشايب، بكلمة شكر قائلة: «شكرًا دكتور أماني الحسيني على تنظيمك للتكريم الجميل واتبسطت جدًا اني شفت حضرتك بعد السنين دي لأن حضرتك كنتي وحشاني جدًا .. أتمنى دائمًا أكون عند حسن ظنكم بيا ودائما فخورين بنجاحي وفخورة بيكم».



وكانت شيماء الشايب، انتهت من تسجيل أغنية جديدة من كلمات الشاعر محب غبور وألحان أحمد العتباني وتوزيع أسامة سامي، لكنها رفضت الكشف عن تفاصيلها قائلة انها سوف تكون ضمن أغاني ألبومها الجديد المقرر طرحه في الأسواق قريبًا.



الأغنية تم تسجيلها داخل أحد استوديوهات الصوت مع مهندس ماهر صلاح وبحضور المنتج ريتشارد الحاج وإسلام بيبو المنتج الفني.



وقال المنتج ريتشارد الحاج، إنه انتهى من تسجيل 70% من أغاني الألبوم وسوف يطرح سبتمبر أو أكتوبر المقبل على الأكثر، وتتعاون خلاله مع عدد كبير من الشعراء من بينهم نادر عزت، عصام حسني، محمود عبد الله، محب غبور ومؤمن سالم ومن الملحنين سامر ابو طالب وخالد البكري ونادر نور ومحمدي وخالد عز وأحمد العتباني ومن الموزعين هاني ربيع، اسامه سامي، ماجد سامي.