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أخبار البلد

وزيرة الصحة: إعادة أخلاقيات مهنة الطب مرة أخرى على رأس أولوياتي

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 08:11 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر -عدسة ايهاب عيذ
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الملف الكبير الذي تعمل عليه حاليا هو إعادة أخلاقيات المهنة الي الفريق الطبي، وهو ما يعيد للطب هيبته واحترامه.

وتابعت قائلة: تعلمنا من الاساتذة الكبار في الطب أن المريض يحتاج المعاملة الحسنة والخدمة الطبية الجيدة.

وأضافت زايد، خلال مؤتمر صحفي لجمعية مصر السلام، ان الملف الخاص بإعادة اخلاقيات المهنة لو تم انجازه فهذا يكفيها حتي لو لم توفق في أي ملفات اخرى.

وأكدت الوزيرة ، أن هناك خطة للمسح الشامل من فيروس سي لطلاب المدارس من عمر 12 عاما حتي 18 عاما بعد توافر العلاج الخاص بهم.

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